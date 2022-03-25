AB liderler zirvesinde yeni Ukrayna kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri saldırı da dahil birçok konunun masaya yatırıldığı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükûmet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlendi.





Söz konusu zirvede enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve gıda güvenliği ihtiyaçlarına cevap vermek için iş birliği yapmaya karar verildiği belirtildi.







BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILDI







Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı, yaptırımlar, güvenlik ve savunma, dış ilişkiler, enerji ve ekonomi gibi çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"





AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükûmet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesinin ardından ortak bildiri yayımlandı. Rusya ve Belarus'a ekonomik maliyetler yükleme, ek önlemler alma ve yaptırımları aşma girişimlerini durdurmaya hazır oldukları konusundan hem fikir olduklarını belirten liderler, mültecileri alan komşu ülkeler de dahil olmak üzere insani yardım sağlamaya devam etmeyi taahhüt etti. Enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve gıda güvenliği ihtiyaçlarına cevap vermek için iş birliği yapmaya karar verildi.Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus ordusun Ukrayna'da "askeri başarısızlık" yaşadığını söyleyerek "Kremlin bu sonucu beklemiyordu" dedi. Borrell, "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Zirvede, Rusya'ya yönelik kişisel ve sektörel yaptırımların nasıl artırılacağı konusunda siyasi yönlendirme belirlenmesini bekliyorum" diye konuştu.Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de Rusya'ya yaptırımların kademeli olmasını istedi. Ukrayna'da durumun iyiye gitmediğini belirten Bettel, "Şimdi daha fazla yaptırım kararı alırsak ve durum değişmezse bir sonraki adım ne olacak?” dedi.Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise "Rusya'ya karşı daha fazla yaptırımı görüşmeliyiz. Mümkün olan en sert yaptırımları uygulamayız" diye konuştu. Enerji ve gaz tedarikinde Rusya'ya bağımlılık konusu ele alacaklarını belirten Kallas, "Enerji yaptırımları konusunda farklılıkları görüşeceğiz" dedi.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Yaptırımların genişletilmesini görüşeceğiz. Finlandiya, daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor" dedi. Marin, "Rusya'dan gelen fosil yakıtlardan en hızlı biçimde kurtulmalıyız." diye konuştu. Marin, zirvede, Rusya'nın doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planına ilişkin AB Komisyonunun hazırladığı değerlendirmeyi de inceleyeceklerini söyledi.