Samanyolu Haber /Gündem / Sansür yasası: 12 sosyal medya hesabına 'maden faciası' soruşturması /15 Ekim 2022 11:33

Sansür yasası: 12 sosyal medya hesabına 'maden faciası' soruşturması

Emniyet, Amasra'daki maden faciasıyla ilgili 12 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Amasra'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili 12 sosyal medya hesabı hakkında "vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu" iddiasıyla adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.”
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