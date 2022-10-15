Samanyolu Haber /Gündem / Eğitim sendikaları birleşti: Öğretmenler iş bırakıyor /15 Ekim 2022 11:36

Eğitim sendikaları birleşti: Öğretmenler iş bırakıyor

Eğitim sendikaları, Ankara’daki ortak toplantıda, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ve kariyer sınavlarının iptal edilmemesi halinde 2 Kasım günü iş bırakma kararı aldı.

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Eğitim sendikaları, bugün Ankara Başkent Öğretmenevi’nde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin bir araya geldi.

Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak, kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için eylem planı hazırladığını açıkladı.

ANKA’nın haberine göre alınan kararda 26-27-28 Ekim’de iş yerlerinde kokart takılması ve 26 Ekim’de ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunması kararlaştırıldı.

Bu talep ve uyarılara rağmen düzenleme yapılmaması halinde öğretmenler 2 Kasım’da bir günlük iş bırakma eylemine gidecek.
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