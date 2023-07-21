Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar Suç Örgütü'nün lideri, serbest bırakıldı /21 Temmuz 2023 20:48

Sarallar Suç Örgütü'nün lideri, serbest bırakıldı

Gazeteci Seyhan Avşar, Sarallar Suç Örgütü Lideri Alaattin İlyas Saral'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri konumundaki Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmış; hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurtdışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı duyurulmuştu.

Saral çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından Saral'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

"Sarallar Suç Örgütü Lideri Alaattin İlyas Saral yaklaşık iki saat önce tahliye edilmiş" diye yazan Avşar, "Aylardır yurtdışında firari olan Saral geçtiğimiz ay Türkiye’ye dönmüş ve tutuklanmıştı. Dün de Sedat Şahin tahliye edilmişti. Türkiye ilginç gelişmelere gebe" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk operasyon sonra Saral'ın yurt dışına kaçması gündeme gelmiş; özellikle dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşananlar gündeme damgasını vurmuştu.

Hemşehrileri olması nedeniyle Sarallar Grubu'na yakın olduğu iddia edilen Soylu'nun İstanbul Emniyeti'ni ziyaret edip kendisine neden bilgi verilmediğini sorduğunda, Aktaş'tan "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını aldığı öne sürülmüştü.
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