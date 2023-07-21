Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan şok hareket: Transferi iptal etti /21 Temmuz 2023 21:22

Beşiktaş'tan şok hareket: Transferi iptal etti

Brezilyalı stoper Lyanco'nun Beşiktaş'a transferi büyük bir hezimetle sonuçlandı. Dizindeki sakatlık, İstanbul'daki sağlık kontrolünde ortaya çıktı ve Beşiktaş yönetimi, bu risk nedeniyle transferden vazgeçti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş’ın Southampton’dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Lyonco’nun transferi oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş’ın çarşamba akşam saatlerinde İstanbul’a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco’nun sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.

İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti.

Brezilyalı savunmacı, Southampton’a geri dönecek.
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