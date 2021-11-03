Saray havadan nem kapıyor!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 20 metrekarelik bir konteynırda yaşayan 96 yaşındaki Aliye Yabansu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı. Hasta ve yatalak olan 96 yaşındaki Aliye Yabansu’ya açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” davası sonrası tepkiler gecikmedi… Peki, Türkiye’de kaç kişiye Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı? Açılan davalardaki artış son yıllarda nasıl değişti?







SON 9 YILDA AÇILAN DAVA SAYILARI YÜZDE 9 BİN ORANINDA ARTTI





Kronos'un haberine göre Türkiye’de Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2019 yılında ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçlamasından 36 bin 66 kişiye dava açıldı. En son 2019 yılına ait verilerin yer aldığı Adalet Bakanlığı’nın sitesine göre, 2010 yılında bu suçlamadan dolayı sadece 4 kişiye dava açılmış. Sosyal medyanın yaygınlaşmasının da etkisiyle neredeyse yapılan her eleştiri ve hakarete dava açılmasıyla birlikte, son 9 yılda bu dosyaların sayısı yüzde 9 bin oranında artış gösterdi.





Türkiye’de bu suçlamadan dolayı en az davanın açıldığı yıl ise 2012. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılında ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan sadece 1 kişiye dava açıldı. Bu suçlamayla açılan davalar 2016 yılında en üst seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2016 yılında toplam 38 bin 254 kişiye dava açıldı. Açılan davalar sonucu toplam bin 88 kişiye hapis cezası verilirken, bu kişilerin arasında ise 18 yaş altında 4 kişi bulunuyor. Son 9 yılda açılan davalarda toplam bin 649 kişi ise beraat etti.

