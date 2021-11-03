Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ölmüş' etiketi açıklaması

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.
Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."