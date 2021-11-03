Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ölmüş' etiketi açıklaması /03 Kasım 2021 14:55

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ölmüş' etiketi açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Twitter'da Erdoğan'ı kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında  ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.
Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."
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