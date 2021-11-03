Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının yeni sözde delili HTS: 16 öğretmene gözaltı /03 Kasım 2021 14:19

Cadı avının yeni sözde delili HTS: 16 öğretmene gözaltı

Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün de Ankara merkezli 4 ilde 16 öğretmen için gözaltı kararı verildi. 7’si aktif görevde olan öğretmenlere atfedilen suç ise HTS kayıtları.

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Ankara merkezli 4 ilde Hizmet Hareketi mensubu olmakla suçlanan öğretmenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7’si aktif görevde, 5’i ihraç, 4’ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SÖZDE DELİLDE YENİ DÖNEM: HTS

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada öğretmenler HTS kayıtları nedeniyle suçlanıyor. 

Diğer yandan başkaları adına GSM hatları üzerinden Bylock kullandıkları iddia edilen öğretmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

 
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