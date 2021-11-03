Cadı avının yeni sözde delili HTS: 16 öğretmene gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde Hizmet Hareketi mensubu olmakla suçlanan öğretmenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7’si aktif görevde, 5’i ihraç, 4’ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SÖZDE DELİLDE YENİ DÖNEM: HTS
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada öğretmenler HTS kayıtları nedeniyle suçlanıyor.
Diğer yandan başkaları adına GSM hatları üzerinden Bylock kullandıkları iddia edilen öğretmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.