Samanyolu Haber /Gündem / Saray, hasta iddialarına ‘yürüyen Erdoğan’ videosu ile cevap /03 Kasım 2021 14:10

Saray, hasta iddialarına ‘yürüyen Erdoğan’ videosu ile cevap

'Erdoğan hasta mı?' tartışmalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu "Dosta güven, düşmana korku…" notuyla yayınladı.

SHABER3.COM

Sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yorumlaın ve sosyal medya tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun videolu bir paylaşım yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu yayımladı.

Bugün AKP’nin grup toplantısının yapılmayacağının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialar dikkat çekti.

‘Erdoğan hasta mı?’ paylaşımlarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu “Dosta güven, düşmana korku…” notuyla yayınladı.

Öte yandan, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medyada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

‘KESİN BİLGİ’ DİYEREK PAYLAŞTI

Gazeteci Uğuroğlu, Twitter hesabında Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin “Teyit ettim. Kesin bilgi” diyerek şu paylaşımı yaptı:

“Teyit ettim. Kesin bilgi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünden bu yana gelişen herhangi sağlık sorunu kesinlikle yok… AKP grup toplantıları 2 haftada bir yapılıyor… Grup toplantısının da iptali söz konusu değil.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray, hasta iddialarına ‘yürüyen Erdoğan’ videosu... Sonraki Haber >>

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:02