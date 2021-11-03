Saray, hasta iddialarına ‘yürüyen Erdoğan’ videosu ile cevap

Sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yorumlaın ve sosyal medya tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun videolu bir paylaşım yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu yayımladı.





Bugün AKP’nin grup toplantısının yapılmayacağının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialar dikkat çekti.





‘Erdoğan hasta mı?’ paylaşımlarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu “Dosta güven, düşmana korku…” notuyla yayınladı.



