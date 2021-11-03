Saray, hasta iddialarına ‘yürüyen Erdoğan’ videosu ile cevap

Sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yorumlaın ve sosyal medya tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun videolu bir paylaşım yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu yayımladı.
Bugün AKP’nin grup toplantısının yapılmayacağının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialar dikkat çekti.
‘Erdoğan hasta mı?’ paylaşımlarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu “Dosta güven, düşmana korku…” notuyla yayınladı.
Öte yandan, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medyada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.
‘KESİN BİLGİ’ DİYEREK PAYLAŞTI
Gazeteci Uğuroğlu, Twitter hesabında Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin “Teyit ettim. Kesin bilgi” diyerek şu paylaşımı yaptı:
“Teyit ettim. Kesin bilgi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünden bu yana gelişen herhangi sağlık sorunu kesinlikle yok… AKP grup toplantıları 2 haftada bir yapılıyor… Grup toplantısının da iptali söz konusu değil.”