Samanyolu Haber /Gündem / Saray rejiminin mahpuslarındaki gazeteciler ve diplomatlar anlattı: ‘Ben hücredeyken’ /25 Mart 2024 23:54

Saray rejiminin mahpuslarındaki gazeteciler ve diplomatlar anlattı: ‘Ben hücredeyken’

Gazeteciler Cevheri Güven ve Yüksel Durgut ile diplomat Rumi Ünal, Türkiye hapishanelerinde haksız yere yaşadıklarını Gestapo hapishanesinde anlattı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası inşa edilen Saray rejimi, yüzbinlerce insanın hayatını karartırken. Toplu tutuklamalardan gazeteciler ve diplomatlar da nasibini aldı.

Bazı önemli isimleri ise tutuklanmakla yetinilmedi. Cevheri Güven ve Yüksel Durgut isimler hücrelerde çürütülmek istendi.

Tenkil Müzesi belgesel serisine bir yeni belgesel daha ekleniyor. İki gazeteci ve bir diplomat tarihi bir yüzleşmeye imza attı. Gazeteciler Cevheri Güven ve Yüksel Durgut ile diplomat Rumi Ünal, Türkiye hapishanelerinde haksız yere yaşadıklarını Gestapo hapishanesinde anlattı.
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