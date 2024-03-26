Özgür Özel'den 'Son dakika ittifakı olur mu?' sorusuna cevap

Eskişehir'de makasın açıldığını belirten Özgür Özel, "Ben 3 kere gittim, en önem verdiğim yerlerden biri ve Yılmaz hoca 54 yaşında bir Cumhuriyet kadını olarak inanılmaz bir oy alarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında Seda Selek'in sunduğu 'Seçim Özel' programında seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.31 Mart Seçimlerine günler kala Türkiye gündeminin nabzı siyasetle atıyor. CHP lideri Özgür Özel Malatya, Giresun ve Kilis'e dikkat çekerek, "Orayı biz alacağız" dedi."3 Mart'a kadar her şey olur ama 3 Mart'tan sonra bu çok zor. Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok, partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir."