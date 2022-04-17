Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mültecilerle ilgili 4 soru yönelterek, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu ile ilgili iktidara dört soru yöneltti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:
- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
- Vatandaşlık yaparken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" ifadelerini kullandı.