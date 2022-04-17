



- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?





- Vatandaşlık yaparken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?





- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?

Mülteciler konusunda AKP yönetimine bir dizi soru yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek." şeklindkei vaadini de tekrarladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mültecilerle ilgili 4 soru yönelterek, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu ile ilgili iktidara dört soru yöneltti.- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" ifadelerini kullandı.