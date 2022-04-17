Samanyolu Haber /Politika / "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" /17 Nisan 2022 21:24

"Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!"

Türkiye'de son yılların tartışmalı konusu olam mültecilerle ilgili AKP yönetimine biz dizi soru yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

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Mülteciler konusunda AKP yönetimine bir dizi soru yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek." şeklindkei vaadini de tekrarladı.
Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mültecilerle ilgili 4 soru yönelterek, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu ile ilgili iktidara dört soru yöneltti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şu soruları sordu:

- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

- Vatandaşlık yaparken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

- Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?
 
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" ifadelerini kullandı.
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