Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın 1.450 TL mi olacak? /17 Nisan 2022 21:38

Gram altın 1.450 TL mi olacak?

Döviz ve altın fiyatları yönündeki tahmnileriyle dikkat çeken İslam Memiş, yeni videosunda 2022 yılı için Amerikan Merkez Bankası FED ile altın arasında bir savaş başlayacağı iddiasında bulundu. Memiş, gram altın fiyatının ise 1.450 TL'yi göreceğini de iddia etti.

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Döviz ve altın fiyatlarındaki merakla izlenen gelişmeler konusunda bazı iddialarda bulunan İslam Memiş, yeni videosunda 2022 yılı için Amerikan Merkez Bankası FED ile altın arasında bir savaş başlayacağı iddiasında bulundu. Memiş, gram altın fiyatının ise 1.450 TL'yi göreceğini de iddia etti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre son olarak da 'Gram altın 1450 lira olacak' tahminiyle dikkat çeken Memiş, "FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak, altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak" dedi.

Memiş, “2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın” uyarısında bulunmuştu.

Memiş, 'Altın nasıl 1450 lira olacak?" sorusuna da yanıt verdi.
 "ALTIN İLE DOLAR ARASINDA SAVAŞ OLACAK"

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

- 2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. Bu yıl FED ile altın arasında bir savaş başlayacak.

- Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecek. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak.

- Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.

- 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor.

- Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir.

- Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz.


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