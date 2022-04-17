Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' açıklaması /17 Nisan 2022 21:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajların şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Kudüs’te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.

İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.

Sayın Guterres’e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci’ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye’nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim."
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