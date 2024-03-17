Saray'ı açıklama yapmak zorunda bırakan iddia: Dolar 15 günde 40 liraya çıkacak!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doların iki hafta içinde yükseleceğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.







Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.





Açıklamada, "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına yanıt verildi.





Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialara konu olan herhangi bir raporun olmadığını açıkladı.





Açıklamada ayrıca, söz konusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mart sonu dolar kur beklentisinin 32 lira 63 kuruş olduğu kaydedildi.