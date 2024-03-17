'Öldü' haberi ünlü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'yi şok etti, gerçek ise başka çıktı

1960’lı yılların önemli assolistlerinden, devlet sanatçısı unvanlı Nesrin Sipahi’nin öldüğü iddiası sevenlerini üzdü. Onur Akay’ın sosyal medyada duyurduğu haber internette yayılırken, haberin doğru olmadığı kısa sürede anlaşıldı.







Sipahi’nin menajeri Zeynep Göktürk, “Şu an Nesrin Hanım’la birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin Hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak” dedi.





Onur Akay ise daha sonra ‘editör hatası’ yapıldığını söyledi. Akay, “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.