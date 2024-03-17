Samanyolu Haber /Gündem / 'Öldü' haberi ünlü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'yi şok etti, gerçek ise başka çıktı /17 Mart 2024 10:59

'Öldü' haberi ünlü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'yi şok etti, gerçek ise başka çıktı

Ünlü sanatçı Nesrin Sipahi, asılsız ölüm haberlerinin yayılmasıyla sarsıldı. Yanlış haberlere isim benzerliğinin sebep olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

1960’lı yılların önemli assolistlerinden, devlet sanatçısı unvanlı Nesrin Sipahi’nin öldüğü iddiası sevenlerini üzdü. Onur Akay’ın sosyal medyada duyurduğu haber internette yayılırken, haberin doğru olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Sipahi’nin menajeri Zeynep Göktürk, “Şu an Nesrin Hanım’la birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin Hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak” dedi.

Onur Akay ise daha sonra ‘editör hatası’ yapıldığını söyledi. Akay, “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Öldü' haberi ünlü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'yi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:30:10