Gençler Efendimizi (sav) anlatmak için yarıştılar

Göz dolduran projenin adresi Almanya’nın Düsseldorf şehri oldu. Düsseldorf ili ve çevresindeki kültür merkezleri ile gönüllü rehberlik hizmeti yapan üniversiteli gençler, ortak gayretlerle çok önemli bir programa imza attılar.















GENÇLER O'NU ANLATTI

"Gençler Efendimizi Anlatıyor" konulu yarışma için 7 il farklı projelerle bir araya geldi. Düsseldorf’tan katılan gençler "Geçmişten Günümüze Hicret ve Efendimiz"i anlatırken Wuppertal "Efendimizin Gençliği"ni ele aldı.





Diğer illerden;

Langenfeld : Efendimizin viladetini (doğumu)

Grevenbroich: Efendimiz dönemindeki muharebeleri

Neuss: Efendimizin mucizelerini

Mönchengladbach: Miraç ve boykot hadisesini

Solingen : Efendimizin topluma kazandırdıklarını





anlattılar.





Projeye Remscheid'dan katılan gençler ise Veda Hutbesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Karşılaştırılmasını yaptılar.













MİNECRAFT HİÇ BÖYLE KULLANILMAMIŞTI

Her ilin farklı bir metod kullanarak katıldığı yarışmada birinci olan Düsseldorf Gençler grubu Minecraft oyunu ile Efendimizi anlatarak çok farklı bir çalışmaya imza attı.





Remscheid'dan katılan gençler ise kendilerinin hazırladığı Veda Hutbesi maketi ve anlatımla yarışmada ikinciliği aldılar.





Çizgi roman çalışması, video sunumu, tiyatro gibi farklı yöntemlerle Efendimizi anlatan gençler bu hazırlıklar sırasında Efendimizin hayatını öğrendiklerini ve yarışmanın bunda büyük katkısı olduğunu ifade ettiler.





PUANLAR KATILIMCILARDAN

Salavatlarla başlayan program rehberlik hizmetlerinin anlatımı ile devam etti. Ardından Herkes O'nu Okuyor yarışmasında dereceye giren gençlere ödüller verildi. Sonrasında ise ziyaretçiler, gençlerin hazırladığı standları gezmeye başladılar ve değerlendirme puanları ile sıralamayı belirlediler.





Yüzlerce ziyaretçinin katıldığı programda gençlerin gayretleri geleceğe dair herkesi ümitlendirirken Kabe maketi ile yarışmaya katılan küçük bir öğrenci ise büyük beğeni kazandı.





Yarışmada birinci olan Düsseldorf ekibi mentör ağabeylerinin yönlendirmesi ile günlerce çalıştıklarını ancak okuldaki derslerini de ihmal etmediklerini söyledi. Bu çalışmanın 30 saatini bir araya gelerek tamamlayan gençler teknolojiyi de kullanarak Minecraft oyunu ile Efendimizi anlattılar.





ÖDÜLÜ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERDİLER

Günün anlamlı bölümlerinden birisi ise birinciliği kazanan gençlerin kendilerine takdim edilen ödülü ihtiyaç sahiplerine vermek istemesi oldu. Gençlerin bu davranışı ziyaretçiler ve veliler tarafından büyük takdirle karşılandı.





Yarışmaya katılan ziyaretçilere güllerin takdim edilmesiyle program sona erdi.



