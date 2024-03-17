Bahçeli'nin koluna ne oldu?

MHP’nin 14. Olağan Kurultayı bugün yapılıyor. Kurultayda tek aday olan Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlık koltuğuna oturacak. Omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme yaşayan MHP lideri, kurultayın yapılacağı salona kolu sargılı geldi.





BAHÇELİ TEK ADAY



Bugünkü kurultaya tek genel başkan adayı olarak girecek olan Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilecek. Kurultayda parti yönetimi için de seçim yapılacak.





MHP’de yaklaşık 30 yıl genel başkanlık yapan Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından toplanan 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre’de MHP Genel Başkanı seçilen Bahçeli, 27 yıldır bu görevi yürütüyor.





SALONA KOLU SARGILI GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.





Bahçeli, salona kolu sargılı halde geldi, kürsüye de bu şekilde çıktı. MHP liderinin, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme yaşadığı öğrenildi.





MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."





ERDOĞAN'I BIRAKMIYOR

Bahçeli ayrıca Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" sözleri hakkında, "Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur ittifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

