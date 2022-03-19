Şaşırtan Rusya anketi: Almanlar hazır!..

Maliye Bakanı'nın açıklaması koalisyonda "ilk çatlağı" işaret etti





Welt Radyo'nun Civey Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı yoklamaya göre araçlarını kullanarak Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i finansal olarak desteklemekten rahatsızlık duyan Almanların neredeyse yarısının Rusya'dan petrol ithalatının azaltılması için pazar günleri direksiyona geçmeyebileceği ortaya çıktı.Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı ise bu tür bir eylemi desteklemeyeceklerini belirtti.Şubat ayında Almanya'da benzin ve mazot fiyatları geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 26 artış yaşadı. Almanya, petrol ihtiyacının yüzde 30'dan fazlasını Rusya'dan sağlıyor. Bu artışın araç sahiplerine daha az yansıması için bir dizi önlem paketini yürürlüğe sokmaya hazırlanan Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti, akaryakıt vergilerinde bu yıl 4,5 milyar euroluk bir indirime gidecek ve sürücülere ek mali yardımlar sağlayacak.Yardımlara ek olarak Maliye Bakanı Christian Lindner akaryakıtta 6,6 milyar euroluk geçici bir indirimin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Fakat bu açıklama özellikle koalisyon üyesi Yeşiller Partisi'nde büyük tepki topladı. Koalisyondaki "ilk çatlak" olarak görülen durumda, Yeşiller fosil yakıtlara kamu yardımı yapılmasına karşı çıkıyor.Yeşiller'in olumsuz tavrına Scolz'un partisi SPD'den bazı milletvekilleri de destek veriyor. Zira söz konusu taraflar genel indirimden zengin araç sahiplerinin faydalanacağını, artıştan ağır etkilenen ve genelde aracı bulunmayan kesimin ise faydasına olmayacağının altını çiziyor. Birçok ekonomist de genel indirimin paraları "pencereden atmakla" eş değer olduğu görüşünde.Bu genel kanıya kamuoyu yoklamasına göre halk da destek veriyor. Zira Lindner'in teklifini araştırmaya katılanların yüzde 39'u desteklerken yüzde 52'si "anlamsız" buluyor.Geçen hafta Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini açıklamıştı.