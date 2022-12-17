Savaşa noel döneminde de devam

MOSKOVA - SAMANYOLUHABER.COM







Hristiyan kültürde önemli bir yeri olan noel ve christmas döneminde savaşın durabileceği ve sivil halkın en azından bu dönemde rahatlayacağı ümitleri boşa çıktı.

Moskova ve Kiev yönetimleri Noel sırasında bir ateşkes olmayacağını açıkladı. Trafların yeni hazırlıklar için zaman kazanacağı endişesiyle böyle hareket ettiği yorumları yapıld.Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç gönüllü çalışanı sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Zelenskiy, "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle." dedi. Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu da ekledi.