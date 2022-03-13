Samanyolu Haber /Dünya / Savaşta tansiyon yükselten iddia: ‘Rusya, NATO üssünü vurdu, ölüler var /13 Mart 2022 13:10

Savaşta tansiyon yükselten iddia: ‘Rusya, NATO üssünü vurdu, ölüler var

Rusya-Ukrayna savaşının 18'inci günü sıcak gelişmelere sahne oluyor. Son olarak Rusya, bir NATO üssünü savaş uçakları ile vurdu.

SHABER3.COM

Rusya’nın, Ukrayna’nın batısında Polonya sınırına yakın askeri üsse Rus uçakları tarafından saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Askeri üssün NATO tarafından tatbikatlarda kullanıldığı açıklandı. Saldırı sonrası, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Reuters’ın aktardığına göre Lviv Valisi, Polonya sınırına 24 kilometreden daha yakın bir mesafede NATO tatbikatları için kullanılan askeri üsün Rus hava saldırılarının hedefi olduğunu açıkladı.
 
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Rezkinov, Yavoriv’deki askeri üste yabancı askeri eğitmenlerin de olduğunu söyledi. Savunma bakanlığından bir temsilci, saldırı sırasında eğitmenlerden herhangi birinin merkezde olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine yapılan saldırı, Rusya’nın bugüne kadar Batı’ya en yakın saldırısı. Askeri eğitim tesisi, Ukrayna’nın batısındaki en büyük tesis ve genelde NATO ile ortak tatbikatlar için kullanılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savaşta tansiyon yükselten iddia: ‘Rusya, NATO üssünü... Sonraki Haber >>

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:34