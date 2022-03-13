Savaşta tansiyon yükselten iddia: ‘Rusya, NATO üssünü vurdu, ölüler var

Rusya’nın, Ukrayna’nın batısında Polonya sınırına yakın askeri üsse Rus uçakları tarafından saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Askeri üssün NATO tarafından tatbikatlarda kullanıldığı açıklandı. Saldırı sonrası, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.







Reuters’ın aktardığına göre Lviv Valisi, Polonya sınırına 24 kilometreden daha yakın bir mesafede NATO tatbikatları için kullanılan askeri üsün Rus hava saldırılarının hedefi olduğunu açıkladı.





Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Rezkinov, Yavoriv’deki askeri üste yabancı askeri eğitmenlerin de olduğunu söyledi. Savunma bakanlığından bir temsilci, saldırı sırasında eğitmenlerden herhangi birinin merkezde olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.





Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine yapılan saldırı, Rusya’nın bugüne kadar Batı’ya en yakın saldırısı. Askeri eğitim tesisi, Ukrayna’nın batısındaki en büyük tesis ve genelde NATO ile ortak tatbikatlar için kullanılıyor.