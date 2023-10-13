Samanyolu Haber /Gündem / Savcılıktan Dilan ve Engin Polat'ı şok eden karar! /13 Ekim 2023 18:21

Savcılıktan Dilan ve Engin Polat'ı şok eden karar!

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftleriyle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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Haklarındaki iddialar nedeniyle Türkiye’nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti ile birinci, ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarını dondurma kararı çıktığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konduğu da öne sürüldü. Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. 

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat, eşi ve akrabalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.

16 şirket ve 8 kişi hakkında hazırlanan raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
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