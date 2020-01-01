Savcının yazdığı 'Absürt' iddianameler unutulmuyor

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Akın Atalay, bir yıldan fazla Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştı.
Aldığı ceza ve tutuklanmasının sebeplerinden biri evinin parkelerini değiştirmesiydi
Atalay hakkında hazırlanan iddianamede '6 yıl önce evinin parkelerini yaptırmak için 2500 TL ödediği parkecinin oğlunun yemek yediği restoranın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alması gösterildi.
Avukat Akın Atalay'ın parkeleriyle ilgili yeni bir mesaj paylaştı
'Evin parkelerinin kabardığını belirten Atalay parkeciyi aramaktan korktuğunu ironik bir şekilde duyurdu'