Samanyolu Haber /Gündem / Savcının yazdığı 'Absürt' iddianameler unutulmuyor /01 Ocak 2020 15:04

Savcının yazdığı 'Absürt' iddianameler unutulmuyor

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekiliyken Cumhuriyet davasında yargılandığı süreçte cezaevine giren Avukat Akın Atalay'ın parkeleriyle başı yine belada

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılan  Akın Atalay, bir yıldan fazla Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştı. 

Aldığı ceza ve tutuklanmasının sebeplerinden biri evinin parkelerini değiştirmesiydi 

Atalay hakkında hazırlanan iddianamede '6 yıl önce evinin parkelerini yaptırmak için 2500 TL ödediği parkecinin oğlunun yemek yediği restoranın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alması gösterildi. 

Avukat Akın Atalay'ın parkeleriyle ilgili yeni bir mesaj paylaştı 

'Evin parkelerinin kabardığını belirten Atalay parkeciyi aramaktan korktuğunu ironik bir şekilde duyurdu'

 
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