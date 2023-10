Save the Children: Gazze'deki durum çocuklar için korkunç

DW Türkçe'de yer alan habere göre yardım kuruluşu Save the Children, Gazze Şeridi'nde şiddetin tırmanmasından kaygı duyduğunu belirterek, ateşkes çağrısı yaptı. Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, durumun "Ebeveynler ve çocuklar için korkunç" olduğunu belirtti. Lee bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazla çocuğun "sığınacak bir yer ve kaçış yolu olmaksızın" çatışmaların tam ortasında mahsur kaldığına dikkat çekti.



İsrail ordusunun kara harekâtını genişletmesinin yükünü çocukların çektiğini ifade eden Lee, "Gazze Şeridi'ndeki her kara operasyonu çocukları doğrudan tehlikeye atıyor ve tıbbi hizmetler ile su, gıda ve güvenli barınmaya erişimde yıkıcı etkileri oluyor" dedi. Acil ateşkes çağrısında bulunan Lee, "Çatışan tüm tarafları çocukların hayatını korumak için derhal önlem almaya davet ediyor ve uluslararası toplumdan da görevi gereği bu çabaları desteklemesini talebinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Save the Children'ın verilerine göre İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.



DSÖ ateşkes çağrısını yineledi



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün yaptığı açıklamada ateşkes çağrısını yineledi. Açıklamada, "DSÖ acil insani ateşkes çağrısını yineliyor ve çatışan tüm taraflara sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için gereken önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor" denildi. Bölgedeki büyük hastanelerin çevresinde gerçekleşen bombardımanlara dair haberlerin kaygı yarattığını belirten DSÖ, hastaların hayatını tehlikeye atmadan tahliye etmenin mümkün olmadığına dikkat çekti. Gazze Şeridi'ndeki bütün hastanelerin mevcut yaralılar nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştığını belirten DSÖ, hastanelerin artan hasta sayısı karşısında hizmet vermekte zorlandığını kaydetti.



DSÖ açıklamada, bölgedeki çalışanları ile hâlâ temas kurulamadığını da ifade etti.



Dün akşam Gazze Şeridi'ndeki elektrik ve internet bağlantısının kesildiğinin bildirilmesinin ardından çok sayıda kuruluş bölgedeki çalışanları ile iletişimin sağlanamadığını duyurmuştu. DSÖ'nün yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bölgedeki çalışanları ile temas kurulamadığını bildirmişti. UNICEF Direktörü Catharine Russell, sosyal medya hesabından çalışanların güvenliğinin yanı sıra "Gazze'deki bir milyon çocuk için anlatılamaz korkunçluktaki bir gece" için daha endişe duyduğunu kaydetmiş ve insani yardım için çalışanların yanı sıra çocuklar ve ailelerin korunması gerektiğini vurgulamıştı.