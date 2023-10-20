Samanyolu Haber /Dünya / Scholz: Başvurusu reddedilen sığınmacılar sınır dışı edilmeli /20 Ekim 2023 19:56

Scholz: Başvurusu reddedilen sığınmacılar sınır dışı edilmeli

Almanya Başbakanı Scholz, eyalet seçimlerindeki yenilginin ardından göçmenler konusunda söylemlerini sertleştiriyor.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sığınma başvurusu reddedildiği için ülkede kalma hakkına sahip olmayan göçmenlerin "geniş çapta" sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen ve mülteciler için hizmet veren barınaklar, 1 milyondan fazla Ukraynalıya diğer ülkelerden önemli sayıda sığınmacının eklenmesiyle son aylarda dolup taşmaya başladı.

Scholz bu duruma atfen "Çok sayıda geliyorlar" diyerek ülkeye giriş yapan göçmen sayısının yarattığı rahatsızlığı dile getirdi.

Scholz, Alman Der Spiegel dergisine bir röportaj verdiği röportajda, "Almanya'da kalmaya hakkı olmayanları nihayet büyük ölçekte sınır dışı etmeliyiz." diye konuştu.

Seçim yenilgisi

Scholz'un göçmenler konusundaki bu çıkışı, ülkedeki iki eyalet seçiminde partisi Sosyal Demokratların kötü performans sergilemesinin ardından geldi.

Seçimlerde gücünü arttıran muhalefetteki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokrat başbakana üçlü koalisyondan vazgeçerek kendileriyle yeni bir koalisyona girmelerini ve göçmenler konusunu birlikte çözmelerini önerdi.

Seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de önemli başarı elde etmesi dikkat çekti.

Göç konusunda baskı altında kalan ve giderek söylemlerini sertleştiren koalisyon hükümeti, Avrupa Komisyonu'na Polonya, Çek ve İsviçre sınırlarında geçici sınır kontrolleri getireceğini bildirdi.

Scholz, geçtiğimiz hafta da başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısı açıkladı. Hıristiyan Demokratların lideri Friedrich Merz ve önde gelen iki eyalet başkanı ile biraraya gelen Scholz, göçmen sorunuyla mücadele konusunu görüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Scholz: Başvurusu reddedilen sığınmacılar sınır dışı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:41