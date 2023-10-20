Scholz: Başvurusu reddedilen sığınmacılar sınır dışı edilmeli

Euronews'te yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sığınma başvurusu reddedildiği için ülkede kalma hakkına sahip olmayan göçmenlerin "geniş çapta" sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.



Göçmen ve mülteciler için hizmet veren barınaklar, 1 milyondan fazla Ukraynalıya diğer ülkelerden önemli sayıda sığınmacının eklenmesiyle son aylarda dolup taşmaya başladı.



Scholz bu duruma atfen "Çok sayıda geliyorlar" diyerek ülkeye giriş yapan göçmen sayısının yarattığı rahatsızlığı dile getirdi.



Scholz, Alman Der Spiegel dergisine bir röportaj verdiği röportajda, "Almanya'da kalmaya hakkı olmayanları nihayet büyük ölçekte sınır dışı etmeliyiz." diye konuştu.



Seçim yenilgisi



Scholz'un göçmenler konusundaki bu çıkışı, ülkedeki iki eyalet seçiminde partisi Sosyal Demokratların kötü performans sergilemesinin ardından geldi.



Seçimlerde gücünü arttıran muhalefetteki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokrat başbakana üçlü koalisyondan vazgeçerek kendileriyle yeni bir koalisyona girmelerini ve göçmenler konusunu birlikte çözmelerini önerdi.



Seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de önemli başarı elde etmesi dikkat çekti.



Göç konusunda baskı altında kalan ve giderek söylemlerini sertleştiren koalisyon hükümeti, Avrupa Komisyonu'na Polonya, Çek ve İsviçre sınırlarında geçici sınır kontrolleri getireceğini bildirdi.



Scholz, geçtiğimiz hafta da başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısı açıkladı. Hıristiyan Demokratların lideri Friedrich Merz ve önde gelen iki eyalet başkanı ile biraraya gelen Scholz, göçmen sorunuyla mücadele konusunu görüştü.