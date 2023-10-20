Yavaş mı, hızlı mı; Yürüme hızı hayat sürenizi de belirliyor

Kaldırımda giderken önünüzde yavaş adımlarla yürüyen insanları beklemekten ya da geçmeye çalışmaktan bıkanlardansanız sizlere iyi bir haberimiz var.







Araştırmalara göre hızlı tempoda yürüyen insanların, yavaş tempoda yürüyenlerden daha uzun bir yaşama süresine sahip olması muhtemel.





HANGİ GRUP DAHA RİSKLİ?

The Telegraph gazetesinin haberine göre; bilimsel veriler, son 10 yılda hızlı tempoda yürüyüş yapan neredeyse 400 bin İngilizin kanser hastalıklarına yakalanma riskinin, yavaş tempoda yürüyenlere kıyasla yüzde 25 daha az olduğunu ortaya koydu.





Hızlı bir tempoda yürüyenlerin, kalp-damar hastalıklarından ölme riski de normal bir insana göre yüzde 60 daha az.





Yani, yavaş sayılabilecek bir yürüme temposuna sahipseniz, tercihlerinizi bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir.





HIZLI, NORMAL, YAVAŞ...

Araştırma kapsamında katılımcılardan; kendi tercihlerini ifade edecek şekilde "hızlı, normal ya da yavaş" yürüyüş tempolarından birini seçmeleri istendi. Katılımcılara aynı zamanda, hızlarını ölçebilmeleri için bir de kılavuz verildi.





Bu kılavuza göre, katılımcı saatte 5 kilometrenin altında bir hızla yürüyorsa yavaş, 5 ila 6 kilometre arasında bir hızla yürüyorsa normal, 6 kilometreden hızlı ise, hızlı tempo kategorisine giriyordu.





SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKETE GEÇİN!

Araştırmanın sonucunda, yavaş tempoya sahip insanların hem normal hem de hızlı tempoya sahip olanlara göre kalp-damar hastalıkları, kanser ve diğer sebeplerden ötürü ölüme daha yatkın oldukları belirlendi.





Araştırmanın başyazarı, Leicester Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Goldney, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve ömürleri uzatmak adına, insanları harekete geçmeye çağırdı.





GÜNDE 10 BİN ADIM MUCİZESİ

Öte yandan, geçen yıl Sydney ve Güney Danimarka üniversiteleri işbirliğinde yapılan benzer bir araştırmada, günde 10 bin adım atmanın "hastalık ve ölüm riskini azalttığı" belirlenmişti.





Sydney Üniversitesi'nden Dr. Matthew Ahmadi, günde 10 bin adım atmanın en etkili egzersiz olduğunu ve bunun, bunama riskini yüzde 50'ye yakın oranda; kalp-damar ve kansere bağlı hastalıkları ise yüzde 30 ila 40 miktarında azaltacağını söylemişti.