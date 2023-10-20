Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti /20 Ekim 2023 18:09

Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti.

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64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

RAUF TAMER KİMDİR?
Gazeteci, yazar Rauf Tamer ilköğrenimini Gemlik’te, ortaöğrenimini İstanbul ve Bursa’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimi sırasında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul’da sürdürdü.

1968’den sonra tercüman gazetesinin “Sözün Kısası” köşesinde yazdı. Uzun bir süre de Sabah gazetesinde çalıştı. Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

Eserlerinden bazıları şöyle:

Sözün Kısası (1973)
Düzen kavgası (1974)
Solun Namusu (1975)
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