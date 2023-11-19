Samanyolu Haber /Dünya / Scholz, Erdoğan'dan ne istedi: Sığınmacıları yakından ilgilendiren gelişme /19 Kasım 2023 11:54

Scholz, Erdoğan'dan ne istedi: Sığınmacıları yakından ilgilendiren gelişme

Alman basınına göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Berlin ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı reddedilen sığınmacıları geri almaya çağırdığı öne sürüldü.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti dünya basınında geniş yer bulurken, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi “Scholz Erdoğan’ı reddedilen sığınmacıları geri almaya çağırdı” başlıklı bir haber servis etti.

HIZLI ŞEKİLDE GERİ GÖNDERİLMELERİ İÇİN MEKANİZMA OLUŞTURULMASINI TALEP ETTİ
Haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde iltica talebi kabul edilmeyen sığınmacıların Türkiye’ye hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediği, bunun için bir mekanizma oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Haberde, Orta Doğu ihtilafında iki liderin görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki insani durum, esirlerin serbest bırakılması ve gerilimin bölgede yayılma endişesine odaklandığı, Gazze ve Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin uzun vadeli beklentilerin de ele alındığı belirtildi.

İki liderin ortak basın toplantısında bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
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