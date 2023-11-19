Suç örgütü lideri olmak suçuyla tutuklu olan Ayhan Bora Kaplan’a kamu bankasından 700 milyon TL kredi verildiği iddiasını hatırlatan Akşener, “Biz milletin parasını ihale baronlarına peşkeş çekenlerle uğraşıyoruz. Ne vahim bir şey değil mi? Ayhan Bora Kaplan’a 700 milyon TL karşılıksız kredi verilmiş. İnanılır gibi değil. Daha enteresan bir şey söyleyeyim, onu ben çok sıkı takip ediyorum, eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti’ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var.” ifadelerini kullandı.







İYİ Parti Sinan Ateş’e sahip çıktı



Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesini hatırlatan Akşener, bu konuyla ilgili de şöyle konuştu: “İYİ Parti siyasi çıkarlarını toplumun değişim isteğine tercih edenlere karşı çıktı ve yürüdü. İYİ Parti iki kutup başının kendi siyasi çıkarları için siyaseti ve toplumu kutuplaştırmasına da karşı çıktı. ‘Özne milletimizdir, patron seçmenimizdir, velinimet seçmendir.’ dedi. Abilerin hoşuna gitmedi. İYİ Parti Sinan Ateş’in öldürülmesine, katledilmesine karşı çıktı. Sinan ateş’e sahip çıktı, o da herkesi rahatsız etti.”

