Azerbaycan, Ermenistan'a karşı yeni askeri operasyon hazırlığında mı?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın bazı adımlarının daha fazla "düşmanlık" için hazırlık gibi göründüğünü söyledi.



Azerbaycan'ın attığı bazı adımların Ermenistan'a karşı yeni askeri operasyonlara hazırlandığı izlenimi verdiğini söyleyen Paşinyan, "Azerbaycan'daki yetkililerin Ermenistan Cumhuriyeti'nden Batı Azerbaycan olarak bahsetmeye başlaması son derece şüpheli görünüyor" ifadelerini kullandı.



"Ermenistan'a karşı yeni bir savaşın hazırlıkları yapılıyor"



Rus TASS haber ajansının haberine göre Paşinyan ayrıca konuşmasını, "Bu okullarda ve üniversitelerde öğretiliyor. Bize öyle geliyor ki Ermenistan'a karşı yeni bir savaşın, yeni bir askeri saldırının hazırlıkları yapılıyor ve bu barış gündeminin ilerlemesinin önündeki başlıca engellerden biri" dedi.



"Ermenistan ve Azerbaycan bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaştı"



Öte yandan TASS haber ajansına göre Paşinyan yine cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak hala "farklı diplomatik diller konuştuklarını" söyledi.



"Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili hem iyi hem de kötü haberlerimiz var" dıyen Ermenistan Başbakanı, "Azerbaycan ile barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olması iyi bir şey. Bu, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Brüksel'de yaptığım görüşmeler sonucunda gerçekleşti" dedi. En önemli kötü haber ise hala farklı diplomatik diller konuşuyor olmamız ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyor olmamız" ifadelerini kullandı.



Ermenistan ile Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle otuz yıldır çatışma halinde. İki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmuyor ve ortak sınırlar yoğun bir şekilde tahkim edilmiş durumda.