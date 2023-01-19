Scholz Rusya kaybetmeli derken Putin Rusya'nın zaferi kaçınılmaz dedi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya'nın askeri bir yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi.







NATO ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik etmesinin bu amaçla olduğunu açıklayan Alman politikacı, Leopard 2 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilme olasılıkları hakkındaki soruyu ise doğrudan yanıtlamadı.





Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Scholz, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Askeri çatışmanın sona ermesi için Rus saldırganlığının başarısız olması gerekiyor" dedi.





Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya Scholz, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını verdi.





Putin: Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi kaçınılmaz





Rusya’nın St.Petersburg şehrinde bulunan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.





Leningrad Kuşatması'nın önlenmesinin 80. yılında, St.Petersburg’da Büyük Savaşı gazileri ve Leningrad kuşatmasını yaşayan kent sakinleri ile bir araya gelen Putin, Ukrayna'daki askeri harekat sonucunda Rusya'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.





Ukrayna iktidarındaki rejimi neo-Nazi olarak nitelendirmek için çok delile sahip olduklarını söyleyen Putin, kendilerini Rus kültürünün bir parçası olarak gören insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.