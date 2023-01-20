Çinliler dünyanın her yerinde Tavşan yılını kutluyor

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Çin’in 22 Ocak’ta başlayan yeni Su Tavşan yılı, dünyanın en kalabalık ülkesinin dış temsilcilikleri aracılığı ile bütün dünyada kutlanmaya başlandı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Afrika Büyükelçiliği’nde düzenlenen “Tavşan Yılı” resepsiyonuna Güney Afrika eski devlet başkanı Kgalema Motlanthe ve bir çok bakan katıldı.





Çin’in Güney Afrika Büyükelçisi Chen Xiaodong ülkesinin idari başkent Pretoria Büyükelçiliği’ndeki konuşmasına Tavşan Yılı’nın önemini vurgulayarak başladı: “Herkese mutlu Çin yeni yılı! Muhteşem bir Kaplan yılına neşeli bir şekilde veda ederken, önümüzdeki Tavşan yılını birlikte kutlayalım! Birkaç gün içinde Çin Yeni Yılı'nı birlikte kutlayacağız. Bu Çin halkı için en önemli geleneksel festivaldir.”





Çin’in Pretoria’daki resepsiyonuna eski başkanın yanında, Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, Black Heritage Enstitüsü Başkanı Mathole Motshekga, Devlet Başkanlığı Gençlik ve Engelliler Bakanı Maite Nkoana-Mashabane, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Uluslararası İlişkiler Alt Komitesi Başkanı ve Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes, bir çok akademisyen, bürokrat, işadamları ve ülkedeki Çin komitesinin önemli isimleri katıldı.





Büyükelçisi Chen Xiaodong konuşmasında, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’ya Çin’in yeni yılı kutlamaları için gönderdiği “ilham verici” mesajının kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek teşekkür etti ve Ramaphosa’yı yeniden ANC başkanı seçildiği için kutladı. Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu belirten büyükelçi, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yıl 17.4 trilyon Amerikan Dolarını aşacağının tahmin edildiğini söyledi. Yakın zaman önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, üçüncü kez Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak seçildiğini belirten büyükelçi, başkanın 2022 yılında ondan fazla önemli uluslararası zirveye kaltıldığını ve 60’dan fazla yabancı liderle görüştüğünü ve 30 liderle de telefon görüşmesi ve video konferans toplantısı gerçekleştirdiğini ifade etti. BRICS üyesi olan Güney Afrika ve Çin’in liderlerinin 2022 yılında birçok yüzyüze görüşme ve telefon konuşması yaptıklarını ifade eden büyükelçi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 56.7 milyar Amerikan dolarına ulaştığını söyledi.





Çin’in Pretoria’daki dev büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda protokol konuşmalarının ardından Çinli sanatçıların profesyonel dans gösterileri büyük alkış aldı. Çinli şarkıcıların da sahne aldığı resepsiyonda, misafirlere Çin mutfağının lezzetleri sunuldu.





Her biri farklı hayvan ile simgelenen 12 yıllık ay döngüsünden oluşan Çin Zodyak takviminde, Tavşan yılı bu döngü içerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Tavşan Yılı, daha çok doğayı, refah ve huzuru sembolize ettiği ve ilkbaharı simgelediği için Çinliler bu yıla daha umutla girdiklerini söylüyor. Çindeki yeni yıl kutlamaları iki hafta sürecek olan ve ilk dolunay gecesinde son bulacak. Çin’in lüks ürünler için büyük bir pazar olması yeni yıl da büyük markaları iştaha getiriyor. NIKE, GUCCI, IWC SHAFFHAUSEN, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON gibi dev markalar tavşan baskılı ve süslemeli ürünleri ile Çin’in Tavşan Yılı’ndan maksimum kazanç elde etmek için yarışıyor.



