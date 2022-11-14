SDG de İstanbul’daki saldırıyı üstlenmedi

Taksim’de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlenen olmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylemi PKK ve YPG’nin yaptığı iddiasına PKK’nın ardından SDG de yanıt verdi. Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Mazlum Kobani, İstanbul’daki bombalı saldırıyla güçlerinin ilgisi bulunmadığını açıkladı.







GÜÇLERİMİZİ SUÇLAYAN İDDİALARI REDDEDİYORUZ

İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya dair PKK’nın ardından bir açıklama da SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani’den geldi. Kobani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgilerinin olmadığını duyurdu.





Kobani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:





“Güçlerimizin İstanbul saldırısı ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor, güçlerimizi suçlayan iddiaları reddediyoruz.





Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz.”