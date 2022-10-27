Samanyolu Haber /Gündem / Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi /27 Ekim 2022 09:09

Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef göstermesi üzerine dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.

Dün İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirilen Fincancı’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Fincancı’nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi Sonraki Haber >>

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:09