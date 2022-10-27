AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef göstermesi üzerine dün gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.
Dün İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirilen Fincancı’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Fincancı’nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.