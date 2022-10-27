Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın seçim yatırımı için para yok: Hedef 125 bin konut bütçe 14 bin konut /27 Ekim 2022 09:15

Erdoğan'ın seçim yatırımı için para yok: Hedef 125 bin konut bütçe 14 bin konut

TOKİ’den sosyal konut bekleyenlere kötü haber. Önümüzdeki yıl 125 bin sosyal konut yapacağı söylenen TOKİ’ye bütçeden 14 bin konut yapacak kadar kaynak ayrıldı.

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İktidarın en büyük seçim yatırımı olarak gördüğü TOKİ'nin ucuz sosyal konutlarıyla ilgili bütçeye konulan ödenek kafa karıştırdı.Sözcü'nün haberine göre , 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, TOKİ'nin dar ve sabit gelirliler için ilk etapta yapacağı 250 bin konutun 125 bininin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Ancak aynı programa göre, TOKİ'nin 2023'te afet ve sosyal konutları inşa etmesi için bütçenin sermaye transferleri kaleminden sadece 11.3 milyar lira kaynak ayrıldı. Bütçedeki kaynakla TOKİ en fazla 14 bin adet konut yapabiliyor.

KONUT MALİYETİ 818 BİN LİRA

TOKİ bu yılın temmuz ayında Elazığ'da 396 konut yapmak için ihale düzenledi. İhalede en düşük fiyat 324 milyon lira olarak belirlendi. Buna göre, konut başına maliyet, arsa payı hariç yaklaşık 818 bin lira ediyor. TOKİ projelerinde konutun yanı sıra sosyal kullanım alanları, camiler, parklar ve bahçeler de yaptığı için konut başına maliyeti yüksek çıkıyor. Buna göre bütçeden 2023 yılında aktarılacak 11.3 milyar liralık kaynakla TOKİ'nin en fazla 13 bin 814 adet konut yapabileceği hesaplanıyor.

Üstelik önümüzdeki dönemde yaşanacak maliyet artışları da eklendiğinde bu sayı daha da aşağı düşüyor. TOKİ'nin afet konutları, kentsel dönüşüm konutları ve köy konutları hariç 125 bin konutu yapabilmesi için kendi imkanlarıyla en az 115 milyar liralık kaynak yaratması gerekiyor. Programda yer alan bilgilere göre, TOKİ halen yaklaşık 69 bin konutun inşaatına devam ediyor. Dolayısıyla bu konutlar için de ayrıca kaynak bulunması gerekiyor

Kur korumaya 25 milyar KÖİ'ye 102 milyar TL

Bütçeden yoksulun sosyal konutu için sadece 11.3 milyar lira kaynak ayrılırken bankada parası olanlara kur koruma adı altında gelecek yıl 25 milyar lira verilecek. Üstelik bu paranın yetmeyeceği, ilave aktarım olacağı belirtiliyor. Aynı bütçeden şehir hastanelerine bina kullanım kirası ve hizmet alımı için 46.6 milyar lira, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan ulaştırma projelerine de 55.4 milyar lira olmak üzere 102 milyar lira para aktarılacak.
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