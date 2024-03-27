Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan davasında yeni gelişme! BDDK harekete geçti /27 Mart 2024 21:12

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! BDDK harekete geçti

Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Selçuk İnan ve Muslera gibi Galatasaray’da forma giymiş oyuncuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında BDDK'de harekete geçti. Aralarında Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Selçuk İnan ve Muslera gibi Galatasaray’da forma giymiş oyuncuların da isminin geçtiği Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin harekete geçerek, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının kendilerine ibraz edilmesini istedi.

Odatv’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda BDDK, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile iddialar nedeniyle yeni bir inceleme yapılması gerektiğine hükmetti.

Daha önce olayların yaşandığı banka şubesinin kamera kayıtlarını isteyen BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının ibraz edilmesini talep etti.
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