Seçil Erzan davasında yeni gelişme! BDDK harekete geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin harekete geçerek, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının kendilerine ibraz edilmesini istedi.



Odatv’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda BDDK, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile iddialar nedeniyle yeni bir inceleme yapılması gerektiğine hükmetti.



Daha önce olayların yaşandığı banka şubesinin kamera kayıtlarını isteyen BDDK, Seçil Erzan'ın Denizbank yetkilileriyle yaptığı mesajlaşma ve telefon kayıtlarının ibraz edilmesini talep etti.