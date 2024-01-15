Seçil Erzan davasında yeni gelişme

Sözcü'den Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında ara karar açıklandı.



Mahkeme heyeti, Ali Yörük ve Seçil Erzan’ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

