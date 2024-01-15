Partileri hedef gösteren Destici hakkında suç duyurusu

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin de yer aldığı 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu görseli “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” notuyla sosyal medyada paylaşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulundu.







Seymen, Ankara Cumhluriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Destici’nin hakaret suçu işlediğini belirterek hakkında kamu davası açılmasını talep etti.





PARTİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ





BBP Genel Başkanı Mustafa Destici X hesabında aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nin de bulunduğu 25 partinin logosunun ve isminin yer aldığı bir görsel paylaştı.





Destici, paylaşımında; “Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.





KONU YARGIYA TAŞINDI



Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, Destici’nin söz konusu paylaşımını yargıya taşıdı.







Seymen, Destici hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak hakaret suçu işlenildiği gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.





Seymen’in avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, “Müvekkilin Genel Sekreterlik görevini yaptığı gelecek Partisi, üyeleri ve müvekkil hakkında ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek’ suretiyle hakaret suçunu işlemiş, bu paylaşımını, herkesin rahatlıkla erişebileceği X isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapmak suretiyle de hakaret suçunu alenen işlemiştir. Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak suretiyle Müvekkilin Genel Sekreterliğini yaptığı siyasi partiye zarar verecek nitelikte paylaşımlar yapması iyi niyetle ve ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Hem şüphelinin tanınmış ve kamuya mal olmuş bir siyasetçi olması hem de paylaşımının en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformunda yayınlanmış olması göz önünde bulundurulduğunda suç fiilinden geniş kitlelerin bilgisi olduğu, böylece hem Gelecek Partisi’ne hem bu partinin üyesi ve Genel Sekreteri olan müvekkilin şahsına zarar vermiştir” denildi.





Dilekçede, “Gerekli araştırmanın yapılarak şüpheli Mustafa Destici, hakkında TCK’nin hakarete ilişkin maddesi ve Sayın Savcılık tarafından re’sen araştırılacak ilgili maddeler uyarınca kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim” ifadelerine yer verildi.





DEMOKRAT PARTİ DE DİLEKÇE VERDİ

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Destici’nin söz konusu paylaşımını yargıya taşıdı.







Delikanlı, Destici hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.





Delikanlı’nın yaptığı başvuruda, “Şüpheli Mustafa Destici demokrasimizin temel direği olan görüş ayrılığına hiçbir şekilde saygı duymadan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde kendisinden farklı bir adayı desteklediğimiz için Demokrat Parti’ yi ve üyelerini kendi geçmişini unutarak sanki terör örgütleri ile dirsek temasında hatta kol kola olduğunu söylemiştir. Partimizin terör örgütleriyle hiçbir teması, bağlantısı bulunmamaktadır. Şüphelinin yazdıklarının aksine partimiz terörün her zaman karşısındadır. Kaldı ki ülkemizde seçimler gizli oy açık sayım şeklinde yapılmaktadır. Yani kimin kime oy verdiğini kimse bilmemektedir. Ülkemizde kimin suçlu kimin terörist olduğunu yüce Türk mahkemeleri belirlemektedir. Türk mahkemelerince terörist olarak hüküm giyen birisi oy kullanamamaktadır. Şüpheli bilgisi olmadan iftiralarda bulunmuştur. Son günlerde ülke olarak zor ve hassas günlerden geçiyoruz. Son 1 ay içerisinde vefatını öğrendiğimiz onlarca şehidimiz var. Ülke olarak teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekirken şüpheli tersine söz ve eylemlerde bulunmaktadır. Yukarıda yaptığım açıklamalarla beraber mensubu olduğum Demokrat Parti ne terör sevici ne de destekçisi olmuştur. Şüpheli tamamen saldırgan, hedef gösterici ve gerçek dışı ifadelerle partimi ve üyelerini halkımızın gözünde terörist ilan etmeye çalışmıştır. Biliyorum ki Türk halkı şüphelinin iftiralarına itibar etmeyecektir ancak şüpheli bu ifadeleri ile partimi hedef göstermeye çalışmıştır” denildi.





Dilekçede, “Paylaşımda aleni bir şekilde partimizi halkımızın gözünde terörist ilan etmeye çalışıp halkımızı kinlendirmek isteyen şüphelinin paylaşımı, emsal kararlar dikkate alınarak x.com ve diğer sosyal medya sitelerinde yayınlamış olduğu paylaşıma erişimin engellenmesi ve kaldırılması, toplumsal barışı bozup insanlar arasında kin ve düşmanlık tohumları eken bu paylaşımın sahibinin de TCK 216/1 kapsamında hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını, 500 milletvekiline terör savunucusu diyen şüphelinin ifadesi alınarak hangi seçilmiş milletvekillerinin terör savunucusu olduğunu öğrenip adı geçen milletvekilleri haklarında araştırma yapılmasını saygılarımla talep ederim” ifadelerine yer verildi.









