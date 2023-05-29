Seçim bitti, AKP İsveç'in NATO'ya üyeliğini gündeme aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmek için Mevlüt Çavuşoğlu ile temasa geçtiğini söyledi.







Billstrom İsveç ulusal televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Çok hızlı yanıt verdi ve temas kurabileceğimizi ve NATO sorununu görüşebileceğimizi teyit etti" dedi.





Görüşme Perşembe günü Oslo'da yapılacak olan NATO dışişleri bakanları toplantısı esnasında gerçekleşecek.





Erdoğan Rusya tehdidinin ardından NATO üyeliği tartışmalarında Finlandiya'ya onay vermiş, ancak terör örgütlerine destek iddiası ile İsveç'in üyeliğine karşı çıkmıştı.