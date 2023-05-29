Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi /29 Mayıs 2023 14:58

Rusya Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Rusya Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Rusya Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Rusya Devlet Başkanı onayı ile Rusya Federasyonu Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören yasayı imzaladı.

NATO ülkeleriyle Sovyetler Birliği arasında 1990'da imzalanan anlaşma konvansiyonel askerî ekipmanların bazı önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getiriyor ve fazla silahların imha edilmesini şart koşuyordu.   

Anlaşma, savaş tankları, zırhlı savaş araçları, toplar, saldırı helikopterleri ve savaş uçakları için kotalar belirliyordu. Rusya, NATO'nun anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunu onaylamayı reddetmesi üzerine Temmuz 2007'de bu anlaşmaya katılımı askıya almıştı.
10 Mayıs 2023'te Vladimir Putin, parlamentoya AKKA Antlaşması'nı fesheden bir yasa tasarısı sundu.

Yasanın açıklama metninde anlaşmanın NATO'nun genişlemesi de dahil olmak üzere "büyük ölçüde modası geçmiş olduğu ve gerçeklikle bağını kaybettiği" belirtildi.
16 Mayıs'ta Devlet Duması milletvekilleri tarafından tasarı kabul edildi, 24 Mayıs'ta Federasyon Konseyi'nde onaylandı.
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