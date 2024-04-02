Samanyolu Haber /Gündem / Seçim bitti, ortaya çıktı: Türkiye-İsrail hattında normalleşme sinyali /02 Nisan 2024 10:57

Seçim bitti, ortaya çıktı: Türkiye-İsrail hattında normalleşme sinyali

Türkiye'de gündem 31 Mart seçimleri olmaya devam ederken, uluslararası medya kuruluşlarına konuşan Türk yetkililer dikkat çekici bir gelişmeyi duyurdu...

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Uluslararası kamuoyunun gündemi 31 Mart'ta CHP'nin elde ettiği zafer ve AKP'nin ikinci parti konumuna düşüşü olurken, İsrail medyasından dikkat çekici bir iddia geldi... 

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP'nin İsrail karşıtı tutumundan rahatsız olan muhafazakar seçmenin YRP'ye kaymasının etkisini uzmanlar tartışmaya devam ederken, Türkiye-İsrail hattında yeni bir gelişmenin sinyali verildi... 

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Maariv, üst düzey bir Türk diplomatın İsrailli yetkililere yaptığı açıklamaları ortaya çıkardı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki savaşın başlamasından beri İsrail'e saldırırken, onun aslında İsrail ile diplomatik ilişkileri geliştirmek istediği öğrenildi" denildi. 


Geçen hafta, Erdoğan'ın "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla, bugünün Nazileri gibi isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına yazıyorlar" demesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Yardımcısı Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından çağrılmıştı. İsrail medyası Erdoğan'ın ayrıca Netanyahu'yu "Allah'a havale edeceğini" söylediğini de hatırlattı.

Haberde, "Türk büyükelçi yardımcısının dışişleri bakanlığına çağrılması sırasında, Türk diplomat, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Jacob Blitstein'a "Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert söyleminin Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili siyasi kaygılarından kaynaklandığını" söyledi. Büyükelçi yardımcısı, seçimlerden sonra Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini düzeltmeye başlamak istediğini, bunun için de savaşın başında İsrail'e geri çağrılan İsrail büyükelçisini geri getirmenin yanı sıra Türkiye'nin İsrail büyükelçisini de geri çağırmak istediğini sözlerine ekledi" denildi.
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