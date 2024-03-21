Samanyolu Haber /Gündem / Seçim broşürü dağıtma kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı /21 Mart 2024 23:19

Seçim broşürü dağıtma kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da CHP broşürleri dağıtan kişiler ile girdikleri bir marketin sahibi arasındaki tartışmaya dahil olan iki kuzen market sahibi tarafından vuruldu. Kuzenlerden Haktan Faik Çoban hayatını kaybetti diğeri de yaralandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830’uncu Sokak’taki market ve şarküteri dükkanında seçim broşürü dağıtma tartışmasında kan aktı.

CHP broşürleri dağıtanlar, girdikleri bir marketin sahibi ile tartışma yaşadı.

İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.’nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Ahmet B.’nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban’ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.’yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Haktan Faik Çoban hastanede hayatını kaybetti.
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