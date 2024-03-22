Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi ilginç iddia: Erdoğan 'İstanbul mitingine 5 bin TL ile çıkacak' /22 Mart 2024 18:06

Seçim öncesi ilginç iddia: Erdoğan 'İstanbul mitingine 5 bin TL ile çıkacak'

Yerel seçime artık sayılı günler kaldı. İktidar için seçimin kaderi emeklilerin ellerinde denilebilir. Her ne kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye seyyanen zam kapısını kapasa da emeklilerde seçim öncesi seyyanen zam haberi gelir düşüncesi hakim...

SHABER3.COM

Gazete Duvar'ın haberine göre AKP'liler 24 Mart'ta yapılacak İstanbul mitingine katılımın seçime dair bir mesaj içereceğini düşünüyor ama CHP’liler katılımın değil, yapılacak mitingde emekliler için Erdoğan’ın vereceği müjdelere bakmak gerektiğini kaydediyor.

Demirkaya'nın yazısında konuyla ilgili ifadeler şöyle:
"CHP’de '24 Mart İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi sürpriz olmaz, ama bu ekonomik darboğazda ne kadar ikna edici olur göreceğiz' deniliyor. Seçmenin büyük ölçüde kararını verdiğini düşünen bazı araştırmacılar da son hafta ortaya konulacak vaatlerin çok fazla sonuç üretmeyeceği görüşünde."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim öncesi ilginç iddia: Erdoğan 'İstanbul mitingine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:38:46