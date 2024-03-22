Seçim öncesi ilginç iddia: Erdoğan 'İstanbul mitingine 5 bin TL ile çıkacak'

Gazete Duvar'ın haberine göre AKP'liler 24 Mart'ta yapılacak İstanbul mitingine katılımın seçime dair bir mesaj içereceğini düşünüyor ama CHP’liler katılımın değil, yapılacak mitingde emekliler için Erdoğan’ın vereceği müjdelere bakmak gerektiğini kaydediyor.







Demirkaya'nın yazısında konuyla ilgili ifadeler şöyle:

"CHP’de '24 Mart İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi sürpriz olmaz, ama bu ekonomik darboğazda ne kadar ikna edici olur göreceğiz' deniliyor. Seçmenin büyük ölçüde kararını verdiğini düşünen bazı araştırmacılar da son hafta ortaya konulacak vaatlerin çok fazla sonuç üretmeyeceği görüşünde."