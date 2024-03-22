Almanya bunu tartışıyor: Milli Takım 77 yıllık yol arkadaşı Adidas'ı ABD'li Nike feda etti

Alman Futbol Federasyonu (DfB), 70 yılı aşkın süredir forma sponsoru olan Adidas ile ortaklığının 2027 yılında sona ereceğini ve bu tarihten itibaren 2034'e kadar geçerli olmak üzere Nike ile anlaşıldığını duyurdu.







DfB, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nike'ın tüm Alman Milli Takımları'nın tedarikçisi olacağı, Alman futbolunu her açıdan destekleyeceği" belirtilerek gelecek on yıllarda da federasyonun ana görevlerinden biri olan amatör futbola desteğin devam edebilmesi için böyle bir karar alındığı bildirildi:





Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Adidas halihazırda geçerli olan sponsorluk sözleşmesi uyarınca Alman Futbol Federasyonu'na yılda 50 milyon euro ödüyordu. Nike'ın ise, 2027'den itibaren yedi yıl boyunca DfB'ye senede 100 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı aktarılıyor.





Nike firması da anlaşma ile ilgili bir açıklamada bulunarak, DfB ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi. Nike Europe'un açıklamasında, "2027'den itibaren, futbolun potansiyelini geliştirmek üzere, Alman Futbol Federasyonu ile birlikte çalışacak olmaktan ve resmi ortaklığımızdan dolayı sevinçliyiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, DfB'den, "Spora olan tutkumuzu paylaşan, futbolun küresel gücü" olarak söz edildi.





Alman siyaseti tepkili

DfB'nin, Almanya'nın en ünlü spor markalarından Adidas ile olan 70 küsür yıllık ortaklığını sonlandırıp bir Amerikan markası ile anlaşması, tüm partilerden önde gelen siyasetçilerin tepkisini çekti.





Siyasiler içinde sadece Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal hükümet sözcü yardımcısı Wolfgang Büchner aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Konunun, özerk Alman Futbol Federasyonu'nun bir kararı" olduğunu vurgulayarak herhangi bir yorumda bulunmadı.





Alman Milli Futbol Takımı'nın Adidas logolu forması, üstünde Nike logolu bir tekstil ürünüFotoğraf: picture alliance/dpa/Revierfoto



Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise, Federasyonun Nike ile anlaşmasını, "Ben Alman Milli Takım formasını, üç çizgisiz (Adidas'ın logosu) neredeyse düşünemiyorum. Adidas ve siyah, kırmızı, altın renkleri (Alman bayrağı) benim için her zaman bir arada olmuştur" ifadeleri ile değerlendirdi.





Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, X hesabından Adidas eşofmanı ile fotoğrafını paylaşarak, "Adidas milli formamızda olmayacak mı? Bunun yerine bir Amerikan şirketi mi? Ticaretin bir geleneği ve bir parça yurt hissini yok ettiği yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi:





Almanya'nın ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, DfB'nin kararını "Vatanseverlikten uzak" bir karar olarak nitelendirirken, CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Markus Söder kararın, "yanlış, üzücü ve anlaşılamaz" olduğunu savundu.





Thüringen eyaletinin Sol Parti'li başbakanı Bodo Ramelow ise, RTL ve ntv televizyonlarına yaptığı açıklamada, "Her şeyin para ve dolar olması gerçekten canımı sıkıyor. Bunun için vatansever olmaya gerek yok. Ben Thüringen'de de, Thüringen ürünlerinin daha fazla konuşulmasını istiyorum" dedi.