Samanyolu Haber /Gündem / Son 23 yılın en yüksek seviyesi! /22 Mart 2024 16:09

Son 23 yılın en yüksek seviyesi!

TOBB tarafından açıklanan şubat ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerine göre kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, ekonomideki belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun devam etmesi halinde kapanan şirket sayısı ve işsizliğin daha da artacağını öngörüyor.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan şubat ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, enflasyon ve ekonomideki durgunluğun iş dünyası üzerinde neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi. Verilere göre kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İKİ AYDA 3 BİN 361 ŞİRKET KAPANDI
TOBB tarafından açıklanan veriler, artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle şirket kapanışlarının hızla arttığını gösteriyor. TOBB tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında 1949 şirket kapandı. Söz konusu kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Böylece, 2024’ün ilk iki ayında toplam 3 bin 361 şirket kepenk indirmiş oldu.

KURULAN ŞİKET SAYISI YÜZDE 7,5 AZALDI
Kapanan şirket sayısı artarken kurulan şirket sayısında da düşüş görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında kurulan şirket sayısı da ocak ayına göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1’e geriledi.

UZMANLAR İŞSİZLİK KONUSUNDA UYARIYOR
Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, işletmeleri büyük bir baskı altına alıyor. Bu baskı, birçok işletmenin kapanmasına ve işsizliğin artmasına neden oluyor. Uzmanlar, ekonomideki belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun devam etmesi halinde kapanan şirket sayısının daha da artacağı ve bunun sonucunda işsizliğin zirve yapacağını öngörüyor.
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