Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan şubat ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, enflasyon ve ekonomideki durgunluğun iş dünyası üzerinde neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi. Verilere göre kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.







İKİ AYDA 3 BİN 361 ŞİRKET KAPANDI

TOBB tarafından açıklanan veriler, artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle şirket kapanışlarının hızla arttığını gösteriyor. TOBB tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında 1949 şirket kapandı. Söz konusu kapanan şirket sayısı son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Böylece, 2024’ün ilk iki ayında toplam 3 bin 361 şirket kepenk indirmiş oldu.





KURULAN ŞİKET SAYISI YÜZDE 7,5 AZALDI

Kapanan şirket sayısı artarken kurulan şirket sayısında da düşüş görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan verilere göre Şubat ayında kurulan şirket sayısı da ocak ayına göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1’e geriledi.





UZMANLAR İŞSİZLİK KONUSUNDA UYARIYOR

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, işletmeleri büyük bir baskı altına alıyor. Bu baskı, birçok işletmenin kapanmasına ve işsizliğin artmasına neden oluyor. Uzmanlar, ekonomideki belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun devam etmesi halinde kapanan şirket sayısının daha da artacağı ve bunun sonucunda işsizliğin zirve yapacağını öngörüyor.