Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi ‘silahlanma’ çağrısı yapan imam, görevine geri döndü! /23 Ağustos 2023 11:16

Seçim öncesi ‘silahlanma’ çağrısı yapan imam, görevine geri döndü!

Genel seçimler öncesi camide yurttaşlara ‘silahlanma’ çağrısı yapan ve bu sebeple açığa alınan imam, görevine döndü.

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28 Mayıs’taki genel seçimlere günler kala, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camisi’nin imamı Murat Gündoğdu, Cuma namazı hutbesinde ‘silahlanma çağrısı’ yaptı.  

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Gündoğdu, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan! Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni döllerinden ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var” dedi.

Bu ifadelerin ardından camideki kimi yurttaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki gösterdi. İmama tepki gösteren 53 yaşındaki Halit Demir isimli yurttaş ise tartaklanarak yaka paça camiden çıkarıldı.

Yaşananların kamuoyuna yansıması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattığını, imam Gündoğdu’nun da ‘açığa alındığını’ duyurdu. Aradan geçen yaklaşık üç ayın sonrasında Gündoğdu’nun yeniden aynı camide imamlığa başladığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Müftülüğü, Gündoğdu’nun görevine geri döndüğünü bildirdi.
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