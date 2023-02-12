Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’yi yıkan büyük depremin ardından 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenebileceğini söyledi.







Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın planının gelecek sene yapılacak yerel seçimler ile genel seçimleri birleştirmek olduğunu belirtti.





"SEÇİME YÖNELİK TÜM POPÜLİST KURGUSU BOZULDU"

Uysal, paylaşımında, “Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu” ifadelerine yer verdi.





Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek!





Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu!" ifadelerini kullandı.