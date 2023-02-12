Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet gönüllüleri depremzedeler için seferber oldu: #şimdivefazamanı /12 Şubat 2023 15:28

Hizmet gönüllüleri depremzedeler için seferber oldu: #şimdivefazamanı

Hizmet gönüllüleri Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu depremzedelerin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. 'Hep birlikte şimdi vefa zamanı' diyen Hizmet Hareketi gönüllülerinin dünyanın dört bir yanında başlattığı yardım çalışmaları Avrupa saati ile 19:00'da hizmetten.com'un YouTube kanalında yayınlanacak.

SHABER3.COM

Türkiye ve Suriye, merkez üstü Kahramanmaraş olan büyük bir deprem afeti yaşadı. Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiden 30 bine yaklaştı. 

Depremde hayatta kalanlar ise hem sevdiklerini enkaz altından çıkarabilmek hem de hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölge insanı çadırlarda ya da yakınlarının evlerinde hayata tutunmaya çalışıyor. 

Hizmet Hareketi gönüllüleri ise daha deprem haberinin geldiği ilk dakikalardan itibaren bölge halkına yardım elini uzatabilmek için kolları sıvadı. Adeta dünyanın dört bir yanında büyük bir yardım seferberliği başlatıldı. Hizmet Hareketi gönüllüleri 'şimdi vefa zamanı' diyerek dünyanın her yerinde sahada ve canla başla Türkiye’deki kardeşlerine destek olmaya çalışıyor. 



İşte bu büyük seferberlik hareketi ise hizmetten.com'un YouTube kanalında bu akşam canlı yayınla anlatılacak. 

Yayın saati ve yayın linkleri ise şu şekilde: 
21.00 İstanbul
19.00 Berlin
13.00 New York


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