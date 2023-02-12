The Economist muhabiri: 'Artık Erdoğan'ın liderliği daha fazla sorgulanıyor'

ABD Ulusal Radyo Ağı'nda (NPR), sunucu Michel Martin'e konuşan The Economist gazetesi muhabiri Piotr Zalewski, depremin siyasi artçılarına ilişkin olarak, "müdahale yetersizdi ve Erdoğan bile bunu kabul etti. Yaşanan depremin etkileri, sandık başına giden seçmenlerin zihinlerinde ağır bir yük oluşturacak" ifadelerine yer verdi.







Deprem bölgesinde bulunan deneyimli muhabir, "Bölgede odak noktası hayat kurtarmak olsa da insanlar artık Erdoğan'ın liderliğini giderek daha fazla sorguluyor" dedi.





DEPREMİN SİYASİ ETKİLERİ...

Zalewski, 1999 Marmara depreminin Erdoğan'ın seçilmesine zemin hazırladığını belirtirken, "Erdoğan 2003 yılında başbakan seçildi ve geçtiğimiz 20 yıl boyunca iktidarda kaldı. Ayrıca bir darbe girişimi, büyük bir yolsuzluk skandalı, hükümet karşıtı protestolar ve bir mülteci krizi atlattı" dedi.





Zalewski, sözlerine şöyle devam etti:





"Depremin etkileri, sandık başına giden seçmenlerin zihinlerinde ağır bir yük oluşturacak."





SAVAŞ ALANI BENZETMESİ

Deprem bölgesinde bulunan Zalewski, acil durum ekipleri ve kurtarma görevlilerinin günlerce erişemediği bölgenin yoğun bir bombardımanın ardından "savaş alanına dönmüş bir kente" benzediğini vurguladı.





İmar affının zararlarına da değinen Zalewski, "Konutlar, deprem yönetmeliğine aykırı olarak ya da göz ardı edilerek inşa edildi ve hükümet bunu ele almak için yeterince şey yapmadı. [İmar affı] oy kazanmak için bir araç olarak kullanıldı."