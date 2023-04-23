Seçimlere 21 gün kala son durum

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.







Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aday olarak yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerine 21 gün kalırken; MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat anketlerdeki son durumu açıkladı.







Kulat, ittifaklar arasındaki makasın özellikle son bir ayda azaldığını söyledi.







Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan MAK Araştırma Şirketi Başkanı Kulat'ın yaptığı açıklamalar şöyle:







SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM



"Son 3 haftaya girerken aslında şu ana kadar, sadece kendi firmam açısından söylemiyorum, bütün firmaların eksik veriler üzerinden çalışmalar yaptığı bir dönemdi şu ana kadar. İttifaklar, listeler belli değildi.







'SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNE GİRİYOR'



"Listeler açıklandığı günlerden itibaren dersek, sahaya çıktığımız da şöyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor; sayın Kılıçdaroğlu, son 3 haftaya sayın Erdoğan'ın 3 puan önünde giriyor.







'MİLLET İTTİFAKI'NIN LEHİNE BİR DURUM VAR'



MAK Danışmanlık olarak aslında biz şu ana kadar şunu çok farklı görmedik; yani Millet İttifakı'na HDP'nin destek vermesi olarak bir bütün olarak bakıldığında Meclis'teki sayısal çoğunlukta Cumhur İttifakı'na karşı rahatlıkla lehine bir durum var.







MAKAS DARALIYOR



"Ancak özellikle son bir ay içerisinde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki makas daralmaya da başladı. Pazartesiden sonraki yapılacak olan araştırmalar daha ciddi, doğru sonuçlar verecektir."









